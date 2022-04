Default Bild FOTO: Archiv Sport Frühjahrsmüdigkeit 22.02.2007, 23:00 Uhr

BW Papenburgs Trainer Manfred Schulte blieb nach dem 4:1-Sieg beim SuS Darme auf dem Boden. "Es fehlte noch einiges an Format", ließ er keinen Zweifel daran, dass seine Mannschaft trotz des deutlichen Erfolges in vielen Punkten verbesserungsbedürftig war. So dürfte die gezeigte Leistung am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Union Lohne (So., 15 Uhr) nicht ausreichen, um ähnlich erfolgreich sein zu können.