Seit dem Olympia-Rennen im August vergangenen Jahres starteten der britische «Goldjunge» Alistair Brownlee, sein Bruder und Bronze-Medaillengewinner Jonathan sowie der mit Silber dekorierte Spanier Javier Gomez nicht mehr im selben Rennen. Bei der Weltmeisterschaftsserie in Hamburg soll es nun zum ersten Aufeinandertreffen der drei Sportler kommen, die die Triathlon-Kurzstrecke in den vergangenen Monaten dominierten.

Es ist zugleich der erste Auftritt der Brownlee-Brüder in einem Eliterennen in Hamburg - zuletzt war das Duo 2007 in der Hansestadt zu Gast, damals starteten beide jedoch noch in der Junioren-Klasse. Geht es nach dem Saarbrücker Jan Frodeno, dann soll mit dem Premieren-Auftritt der beiden Triathlon-Überflieger auch deren Erfolgssträhne enden: Sechs Rennen in Serie ist Alistair Brownlee bereits ungeschlagen, in den vergangenen 18 Wettkämpfen landete Bruder Jonathan immer auf dem Podest.

«Ich will die schnellen Jungs da vorne noch mal ein wenig ärgern», kündigte der deutsche Olympiasieger von Peking 2008 an. Denn nach dem Hamburger Rennen strebt Frodeno einen Wechsel auf längere Triathlondistanzen an - zum Ironman. Nicht zuletzt daher habe er sich das ganze Jahr über gezielt auf das Heimrennen in Hamburg vorbereitet - ein Wettkampf, der nur über die halbe olympische Distanz geht und der deshalb andere Anforderungen an die Athleten stellt: Auf 750 Meter Schwimmen in der Alster folgen 20 Rad- und fünf Laufkilometer in mehreren Runden am Rathausmarkt. «Auf diese Distanz muss man sich anders vorbereiten, es ist mehr Tempo gefragt», sagte Frodeno.

Für die Bayreutherin Anne Haug geht es im Rennen der Frauen auch um Punkte im Kampf um den WM-Titel, der über eine Serienwertung vergeben wird. Dafür benötigt die 30-Jährige im hohen Norden eine Podestplatzierung, sie will allerdings sogar den Sieg. «Aber auch ich muss erstmal ein gutes Rennen erwischen», meinte Haug, die als starke Läuferin und Radfahrerin gilt, beim Schwimmen aber Probleme hat. «Ich habe Respekt vor jedem, der hier an der Startlinie steht», sagte sie.

Und das aus gutem Grund: In der Hansestadt gehen alle Titel-Konkurrentinnen ins Rennen. Zwei Monate vor dem Weltmeisterschafts-Finale in London ist die Veranstaltung in Hamburg für Gwen Jorgensen (USA), Maaike Caelers (Niederlande), Emma Moffatt (Australien) und die beiden Britinnen Jodie Stimpson und Non Stanford eine wichtige Standortbestimmung.

Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) schickt als Gastgeber sechs Männer und sieben Frauen in die Einzelrennen am Samstagnachmittag. Im Männerteam haben neben Frodeno auch die Potsdamer Christian Prochnow und Franz Löschke sowie Jonathan Zipf aus Dudweiler Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung. Im Frauenteam gelten neben Haug die Dettingerin Anja Knapp sowie Anja Dittmer (Neubrandenburg) und Rebecca Robisch (Saarbrücken) als Anwärterinnen auf vordere Platzierungen. Jeweils zwei Männer und Frauen werden in Hamburg für das deutsche Team außerdem um den WM-Titel beim Staffel-Rennen am Sonntag kämpfen.