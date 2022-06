Der Weltranglisten-89. musste sich dem an acht gesetzten Lokalmatadoren Jo-Wilfried Tsonga in Paris erst nach 3:42 Stunden mit 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (7:2), 5:7 geschlagen geben. Petkovic bot beim 4:6, 6:1, 6:4 gegen Jelena Wesnina aus Russland phasenweise eine sehr gute Vorstellung. Die Weltranglisten-41. aus Darmstadt bekommt es beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nun bereits mit Vorjahressiegerin Swetlana Kusnezowa zu tun, die zuletzt aber nicht in Topform war.