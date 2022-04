Dennoch: Am vierten Titel für Vettel mag keiner so recht zweifeln. Er ist nicht nur ehrgeizig und schnell, der Red-Bull-Pilot steht wie kein anderer für das erfolgreiche Zusammenwirken von Mensch und Maschine. Und das wäre auch so gewesen, hätte es auf der Achterbahn von Spa den erwarteten und von vielen erhofften Regen gegeben. Also: Sebastian Vettel fährt in einer eigenen Liga.