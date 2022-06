"Vielleicht kann er ein paar Minuten mitmachen, vielleicht auch nicht", meinte Trainer Chris Fleming, als sich die Quakenbrücker gestern auf den Weg gen Süden machten. Dabei war der Coach bewusst zusammen mit Prewitt abgeschirmt in einem Pkw und nicht im Team-Bus unterwegs, damit der Amerikaner seine Mannschaftskollegen nicht anstecken und nach einem Imbiss gestern Abend alsbald ein Einzelzimmer im Hotel beziehen konnte, um sich weiter zu kurieren.

Damit kommen die Dragons weiterhin nicht zur Ruhe, was die Konzentration auf das Wesentliche seit dem ersten Spieltag stört. "Man gewöhnt sich daran. Ich weiß gar nicht mehr, wie es anders geht", sagt Fleming in einem Anflug von Humor, um sich nicht weiter den Kopf zu zerbrechen getreu seiner Devise "Es ist, wie es ist". Und wie? Der vor einer Woche beim 88:80 gegen Leverkusen bei seinem Saisoneinstand nach Bänderriss gefeierte Bryan Bailey trainierte am Donnerstag und Freitag nicht mehr allein, sondern mit dem Team. Ebenso der gegen Leverkusen nach weniger als drei Minuten mit einer schweren Hüftprellung ausgeschiedene Filiberto Rivera.

"Beide sind gehandicapt. Vielleicht geht es besser, wenn das Licht eingeschaltet ist und das Spiel beginnt", meint Fleming mit Blick auf die Schmerzen, die beide Tempo- und Spielmacher plagen und im Ernstfall verdrängen. Und wenn nun auch noch Chad Prewitt ausfallen sollte, fehlt den Dragons eine weitere Qualität aus der Distanz, wo ohnehin die verletzten Lamont McIntosh und Jan Rohdewald vermisst werden, wenn es gilt, gegen die Zonenverteidigung der Karlsruher von außerhalb zu treffen. "Es nützt nichts: Wir müssen uns durchschlagen", betont der Coach, der den Gegner als "gefährlich" einschätzt.

Zum einen, weil nach der Heimschlappe gegen Ulm eine Trotzreaktion zu befürchten ist; zum anderen, weil die Badener für schnelles Spiel mit Jones als Kopf, Topwerfer Ewodo und Svitek als Routiniers sowie dem Ex-Quakenbrücker Bond und Fahrad als Teamspieler bekannt sind. Andererseits zählt für die Quakenbrücker im Duell der beiden Aufsteiger von 2003 nur ein Sieg nach der Steigerung in Bonn und dem zeitweise starken Spiel gegen Leverkusen.

Dabei steht Julian Terrell vor seinem Debüt, denn die Dragons haben sich endgültig für den 2,06-Meter-Mann als Ersatz für Brian Thornton (Bänderriss) entschieden, "weil er eine gute Ergänzung für uns ist und auch charakterlich zu uns passt", wie Fleming erklärt.