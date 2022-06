Der anerkannte Nationalcoach, der zugleich Vereinstrainer beim deutschen Vizemeister GHP Bamberg ist, hatte vor vier Wochen bei Fleming angerufen und den 34-Jährigen nach seinem Interesse an einem Honorarjob als U-20-Coach beim DBB gefragt. Zunächst fühlte sich der Amerikaner geehrt, dann in seiner Arbeit bestätigt und alsbald motiviert, die "neue Herausforderung" anzunehmen. "Ich freue mich, wenn ich ein kleiner Teil der Lösung sein kann, im deutschen Basketball etwas mehr zu bewegen", meinte Fleming.

Und da die Artland Dragons in der Person von Manager Marko Beens in Übereinstimmung mit den Sponsoren keine Bedenken äußerten nach Absprache über Zeitaufwand und Verpflichtung, gab der Amerikaner grünes Licht für detaillierte Gespräche, die in dieser Woche abgeschlossen wurden. "Natürlich gehen die Artland Dragons vor. Das ist klar. Wenn es zu Überschneidungen kommen sollte, werden wir eine Lösung finden", betont Fleming, der in erster Linie und dann fast ausschließlich im Sommer für den Verband tätig ist.

Dann gilt es, die U-20-Auswahl vorzubereiten und zu betreuen bei der Europameisterschaft, die vom 5. bis 17. Juli 2005 in Moskau ausgetragen wird. Zu einer Zeit also, in der sich praktisch in Quakenbrück wenig Sichtbares tut, eher die Fäden hinter den Kulissen im Transferbereich gesponnen werden, was Fleming mit modernen Kommunikationsmitteln auch am Rande seines Einsatzes für das Nationalteam leisten kann.

Im Alltag konzentriert sich der Coach weiter auf die Dragons, während der hauptamtlich beim DBB als Nachwuchstrainer beschäftigte Michael Schwarz als "Ko" von Fleming für Sichtung, Kontaktpflege, Koordination und anderes mehr für die Talente und deren Vereine in einem "Trainer-Team" engagiert ist. Schwarz hat sich bereits seit einem Jahr um diesen Bereich gekümmert, ist entsprechend im Thema und hat nun mit Fleming für die eigentliche Arbeit mit dem Nachwuchs den verantwortlichen Partner als anerkannter Bundesligacoach an seiner Seite.

Erstmals treten die beiden im neuen Gespann an diesem Freitag auf, wenn in Paderborn das bundesweit ausgeschriebene Try out der U-20-Talente erfolgt. Deshalb veränderte Fleming seinen Trainingsplan mit den Dragons, um dort keine Einheit zu verpassen, ehe der Coach dann am Samstag von Paderborn aus nach Frankfurt reist, um am Abend erneut mit dem Bundesligateam zu trainieren.

Schließlich wartet auf die Quakenbrücker am Sonntag (15 Uhr, Ballsporthalle) die gleichermaßen reizvolle wie schwere Aufgabe beim deutschen Meister, worauf die ganze Konzentration von Fleming auch beim Doppeljob gerichtet ist.