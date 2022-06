Immerhin verloren die Dragons beide Duelle in dieser Saison mit Gießen in der Bundesliga, was Fleming deshalb besonders wurmt, "weil wir beide Male unter Wert gespielt und verloren haben". Freilich muss der Amerikaner ebenso wie der Anhang der Dragons noch neun Tage bis Sonntag nächster Woche (26. März) warten, ehe in der Halbzeitpause des Premiere-Live-Spiels zwischen Bremerhaven und Berlin die Paarungen für das Top-Four am 22./23. April in Bamberg gelost werden.