FH-Seminar zur SVM-Kommunikation

"Nur Erfolge zählen! Ein Fußballclub will wieder nach ganz oben - Sportkommunikation für den SV Meppen", so lautet ein Seminartitel im Institut für Kommunikationsmanagement der Fachhochschule Osnabrück am Standort Lingen im laufenden Semester. 22 Studenten arbeiten derzeit in vier Gruppen an verschiedenen Konzepten zur PR-Arbeit für den emsländischen Fußball-Oberligisten. Geleitet wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Detlev Dirkers, der die Zusammenarbeit mit SVM-Präsidiumsmitglied Dr. Werner Scholz vereinbarte.