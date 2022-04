Mit der unerwarteten 30:31-Schlappe zuletzt gegen Magdeburg II will sich der HSG-Coach nicht mehr unnötig lange beschäftigen und fordert Konzentration auf die nächste Aufgabe. Allerdings rückt er zurecht, dass der Gegner sehr gut gespielt habe. „So stark habe ich sie auf keiner DVD gesehen.“ Dennoch hatte der Gastgeber Chancen zum Sieg. Doch die Abwehr fand nicht richtig ins Spiel. Zudem fehlte der letzte Kick. Es wurde deutlich: In dieser Liga wird es gegen jeden Gegner schwer. Allerdings hatte der Gastgeber nach der frühen Roten Karte gegen Toon Leenders Probleme. Als sich Stephan Wilmsen an der Schulter verletzte, „konnten wir nicht mehr reagieren“, sagt Bültmann und hofft, dass der Spieler Samstag wieder dabei ist, obwohl er nicht richtig trainieren konnte.

Heute kommt ein ähnlicher Gegner wie Magdeburg – zumindest was die Punkte angeht. Der SCM zog dank des Erfolgs in Nordhorn an Bernburg vorbei. Anhalt, das relativ offensiv agiert, hat auswärts zwar einen Punkt mehr als Magdeburg ergattert (3), doch dabei deutlichere Niederlagen kassiert. Anhalt Bernburg verfügt über einen relativ kleinen Kader, der international besetzt ist mit den Polen Michal Zerzy Panfil, Pawel Poplawksi und Bogumil Buchwald, dem Letten Ingars Dude, dem Esten Risto Lepp oder dem Niederländer Luchien Zwiers.

Der Gastgeber ist motiviert, will sich im letzten Heimspiel 2009 mit einem Sieg von den heimischen Fans verabschieden und Selbstvertrauen vor dem Schlager in einer Woche in Emsdetten schaffen.