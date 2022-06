Die Berliner haben mit zwei Siegen aus sechs Spielen aber weiterhin Chancen, in die nächste Runde einzuziehen. Deon Thompson mit 20 und Vule Avdalovic mit 13 Punkten waren die besten Berliner Werfer.

Der Hauptstadtclub fand im ersten Viertel den Rhythmus im Angriff nicht und tat sich gegen die gute Verteidigung der Italiener sehr schwer. Allein der treffsichere Thompson sorgte dafür, dass ALBA nach zehn Minuten nur 17:21 hinten lag. Im zweiten Spielabschnitt setzte sich die Unkonzentriertheit der Gastgeber zunächst fort. Der Rückstand wuchs zwischenzeitlich auf neun Punkte an. Doch dann war der achtfache deutsche Meister besser im Spiel, Avdalovic leitete gute Offensivaktionen ein. Siena hielt jedoch dagegen und so gingen die Berliner mit einem 34:39-Rückstand in die Pause.

Den Auftakt zum dritten Viertel verschliefen die Albatrosse komplett. Schnell stand es 38:52. Dabei stellte auch der Ex-Berliner Bobbie Brown seine Bestform unter Beweis und erzielte allein im dritten Spielabschnitt elf seiner insgesamt 21 Punkte. Nach dieser Schwächephase fingen sich die Berliner und verkürzten vor dem letzten Viertel auf 52:60. Mit einem Neun-Punkte-Lauf drehten die Hausherren die Partie und lagen beim Stand von 61:60 erstmals in Führung. In einer heiß umkämpften Schlussphase setzten sich die Italiener schließlich durch.