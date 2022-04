Beim Diamond-League-Meeting in Monaco gab es gleich sieben Weltjahresbestleistungen, allein zwei davon wurden von amerikanischen Sprintstaffeln aufgestellt. Das 100-Meter-Rennen der Männer gewann nach der Absage von Gay der ehemalige Dopingsünder Justin Gatlin aus den USA in 9,94 Sekunden vor Dentarius Locke (USA/9,96) und dem Franzosen Jimmy Vicaut (9,99).

«Ich glaube nach wie vor an diesen Sport», sagte Gatlin bereits am Vortag. «Das war nicht das erste Mal, dass es positive Tests gab. Das ist etwas, mit dem wir umgehen und das wir hinter uns lassen müssen.»

Das US-Frauen-Team mit Carmelita Jeter, Allyson Felix, English Gardner und Octavious Freeman lief in 41,75 Sekunden sogar die viertschnellste Zeit der Leichtathletik-Geschichte über 4 x 100 Meter und siegte vor einer weiteren US-Staffel (41,78) sowie Frankreich (43,36). Wenige Minuten später lief die Männer-Staffel der USA um Gatlin eine Zeit von 37,58 Sekunden.

Für eine weitere Weltjahresbestleistung sorgte Stabhochspringer Renaud Lavillenie aus Frankreich, der mit 5,96 Metern unter anderem den deutschen Meister Björn Otto (5,70) auf Platz drei verwies.

Speerwerfer Vitezslav Vesely setzte sich mit 87,68 Metern an die Spitze der Weltjahresbestenliste, das gelang auch Weltmeisterin Amantle Montsho aus Botswana über 400 Meter (49,33 Sekunden), Edwin Soi aus Kenia über 5000 Meter (12:51,34 Minuten) sowie dessen Landsmann Asbel Kiprop über 1500 Meter (3:27,72 Minuten). Kiprop besiegte den Doppel-Olympiasieger Mo Farah aus Großbritannien, der selbst als Zweiter in diesem schnellen Rennen in 3:28,81 Minuten einen Europarekord lief. Farah gewann seine beiden Goldmedaillen in London allerdings über 5000 und 10 000 Meter.

Aus deutscher Sicht war der Abend in Monaco kein großer Erfolg. Stabhochspringer Raphael Holzdeppe scheiterte sogar dreimal an seiner Anfangshöhe von 5,60 Metern. «Heute war's leider nix! Böiger Wind machte das Springen schwierig», verkündete er via Twitter.