In einer Vorahnung auf die kommende Niederlage hatte Cavendish wenige Meter vor dem Ziel auf die linke Seite zu Greipel geblickt und damit vielleicht entscheidende Sekundenbruchteile verschenkt. «Im Finale fehlte mir die Unterstützung zumindest eines Teamkollegen», meinte der 17-malige Etappensieger Cavendish. Noch in der Vorsaison waren er und Greipel beide bei HTC Highroad unter Vertrag, aber nur der Brite erhielt - wie in den Jahren zuvor - das Tour-Ticket. Daher «flüchtete» Greipel zu seiner neuen Equipe nach Belgien: «Ich habe das Team gewechselt, um bei der Tour dabei zu sein», sagte Greipel.

Cavendish-Betreuer Erik Zabel lobte Greipel: «Das war von André sehr clever gemacht. Er war bei Mark am Hinterrad. Mark hat aus der letzten Kurve heraus am Limit gesessen. Es war ein tolles Duell.» Der überglückliche Sieger analysierte die letzten Meter: «Entscheidend war der letzte Berg. Ich habe mich ans Hinterrad von Cavendish gehängt und hatte Gott sei Dank die besseren Beine».

Der Franzose Thomas Voeckler verteidigte sein Gelbes Trikot ohne Mühe und auch die besten deutschen Klassementsfahrer zeigten sich wieder von ihrer starken Seite. Der angeschlagene Andreas Klöden hielt trotz seiner Rückenschmerzen durch, verlor keine Zeit und verteidigte Rang acht im Gesamtklassement, in dem es in den vorderen Platzierungen keine Veränderungen gab. Auch Tony Martin behauptete locker Rang sechs.

Der Brite vom US-Team HTC Highroad hatte der geballten Kraft des 28-Jährigen im Ziel der 10. Etappe nichts entgegenzusetzen. «Mark ist der größte Sprinter der Tour», zollte Tagessieger Greipel seinem Rivalen dennoch Respekt. Den zuvor letzten Etappensieg eines deutschen Radprofis bei der Tour hatte Heinrich Haussler am 17. Juli 2009 gefeiert. Greipel wollte die ganze Welt umarmen: «Ich danke allen, meiner Mannschaft, den Betreuern, meiner Familie. All die Jahre haben sich ausgezahlt». Der Omega-Lotto-Fahrer hatte bis zu seinem großen Tour-Tag nur bei der Vuelta und im Giro d'Italia (insgesamt sechsmal) mit Etappensiegen gepunktet.

Am Start in Aurillac hatte der dreifache Tour-Sieger Contador, der seine Aufholjagd in den Pyrenäen einleiten will, weiter über Knieschmerzen geklagt. Der Spanier, auf den nach der Tour ein Dopingprozess vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS wartet, war während der ersten neun Tage insgesamt dreimal gestürzt und hatte sich dabei an der Schulter und dem rechten Knie verletzt.

Vor dem Start der Etappe hatte sich Juan-Antonio Flecha, einer der beiden Sturzopfer vom Sonntag, bitter beschwert. «Der Fahrer hat weder gestoppt, nachdem er uns umgefahren hatte, noch entschuldigte sich das französische Fernsehen bei mir», sagte der Spanier. 35 Kilometer vor dem Ziel war ein Begleitfahrzeug des französischen TV in die Gruppe der fünf Spitzenfahrer gerast und hatte Flecha und den Niederländer Johnny Hoogerland umgefahren.