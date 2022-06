Mit einem Kauderwelsch aus Englisch und Französisch schlugen sich die beiden Teenager auf ihrer Reise über die Champagne nach Paris durch und erlebten manch vergnügliche Begegnung mit der anderen Nation - und dem anderen Geschlecht.

Nachdem das Duo auf der Hinfahrt in einer Gaststätte nahe Rheine das 3:8-Auftaktdebakel gegen Ungarn am Volksempfänger miterlebt hatte, war für die beiden Fußballexperten ein schnelles WM-Aus der DFB-Elf vorprogrammiert.

So traf die Nachricht vom Endspielsieg die Beiden umso überraschender: "Bei unserem Aufenthalt in Ferte-sous-Jouarre kehrte mein Freund Rudolf wie von Hunden gehetzt vom Einkaufen zurück. Er hielt eine Zeitung in der Hand und fragt mich, wer Weltmeister geworden wäre", erzählt Prior. Der heutige Osnabrücker tippte natürlich auf Ungarn, doch sein Kumpel belehrte ihn eines Besseren. Die beiden Freunde fielen sich überglücklich in die Arme, vergaßen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen und waren fortan keine "Engländer" mehr...