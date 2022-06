36 Punkte haben die Franken bereits auf dem Konto - wer die Mannschaft am Ostersonntag in Osnabrück sah, mochte das ebenso wenig glauben wie den 2:1-Sieg, den die Regensburger vor einer Woche gegen den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg errungen haben. „Unfassbar“, sagte Manager Lothar Gans nach dem sechsten Heimsieg, „ich habe schon nach dem 0:1 im Hinspiel gesagt: Wenn wir die nicht hinter uns lassen, steigen wir bestimmt ab...“.

Mit Tammen als Abwehrchef für Langeneke, mit einer defensiv ausgerichteten Dreierkette davor und insgesamt in einer tiefer gestaffelten Grundausrichtung erwartete der VfL die Regensburger und erlaubte den Gästen in 90 Minuten nur zwei Torchancen. „Tammen war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte Trainer Haas, „und Lenze war unsere unermüdliche Triebfeder.“Der ehemalige Werderaner war lauf- und spielfreudig, zweikampfstark und einsatzwillig; vor allem: Lenze hat keine Angst vor Fehlern, sie lähmen ihn nicht, sondern fordern ihn heraus. Er wäre einer, um den herum sich eine neue Mannschaft bauen ließe, doch die Chancen ihn zu halten, stehen ähnlich schlecht wie bei Marcel Schied.

Wie schon bei seinem Punktspieldebüt gegen LR Ahlen verwandelte Lenze eine Ecke direkt - auf dieser Führung aus der 23. Minute baute der VfL auf, ohne mehr zu riskieren als nötig. Den hilflosen Regensburgern fiel nichts ein, und die Osnabrücker kombinierten zwar manchmal recht ansehnlich, leisteten sich aber Fehlpässe und Ballverluste.

So entwickelte sich ein unterdurchschnittliches Zweitligaspiel - aber eins, dass der VfL recht sicher gewann. Das Zusammenspiel von Schied und Schüßler bescherte den flinken Offensivkräften jeweils einen Treffer (61., 84.) und versetzte die erstaunlich wohlwollend gestimmte Kulisse in Zufriedenheit.

Ohne den suspendierten Spork, den gesperrten Enochs und den auf die Reservebank beorderten Langeneke kam der VfL zu einem eindeutigen Sieg, der bitter schmeckt. Denn errungen wurde er zwar gegen einen schlechten Gegner, der jedoch nicht schwächer war als die Fürther oder Ahlener, die an der Bremer Brücke jene Punkte holten, die dem VfL jetzt fehlen. Und deutlich wurde, welche Chance die Mannschaft am vergangenen Sonntag in Unterhaching vergeben hat. Jetzt ist dieses 3:0 nur die Basis eines sauberen Abgangs aus der 2. Bundesliga.