«Silber bedeutet sehr viel für uns. Es war ein toller Wettkampf. Ich habe immer an die Jungs geglaubt. Das ist eine riesen Bestätigung unserer Arbeit. Wir sind auf einem guten Weg», stellte Bundestrainer Werner Schuster zufrieden fest. Bei strahlend blauem Himmel und fairen Windbedingungen brachte Startspringer Wank das DSV-Quartett mit zwei persönlichen Bestleistungen von 211 und 214 Metern gleich in die Erfolgsspur. «Heute hat es richtig Spaß gemacht», meinte der Oberhofer und kündigte augenzwinkernd an: «Diesen Erfolg werden wir mit Tee und Keksen feiern.»

Freitag steigerte zunächst seinen persönlichen Rekord auf 223,5 Meter und flog im Finale mit 230 Metern so weit wie noch kein Deutscher vor ihm. Mechler hielt an Position drei mit 199,5 und 208 Metern die Konkurrenz in Schach. «Ich bin sehr froh, dass es so funktioniert hat, nachdem es im Einzel nicht lief», sagte der 28-Jährige aus Isny. Freund hielt mit 212 und 213,5 Metern das Silber fest. «Nachdem die anderen so in Vorlage getreten waren, habe ich mich ziemlich sicher gefühlt. Das ist der größte Erfolg. Letztes Jahr WM-Bronze in Oslo war schon cool, aber im Skifliegen Silber mit dem Team zu machen, ist noch eine Stufe höher», sagte der Vierte im Einzel.