Andrea Petkovic ist bei den US Open an Nummer 10 gesetzt. FOTO: Archiv Sport Drei deutsche Tennis-Damen bei US Open gesetzt 23.08.2011, 17:12 Uhr

Der Aufschwung der deutschen Tennis-Damen spiegelt sich auch in der Setzliste für die US Open wider, die am kommenden Montag in New York beginnen.