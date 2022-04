Und das noch vor Exmeister Bamberg (31) sowie dem frisch gekürten Vizemeister Bonn (23), weil die Dragons als Zweite der Hauptrunde der Liga sowie als Cupgewinner so viel punkteten, dass sie ihre Position nach dem „Vize-Double“ 2007 untermauerten. Mit dem Ergebnis, dass sie dabei sind als erster deutscher Vertreter – abgesehen von Berlin in der Euro-League –, wenn der europäische (ULEB) und der Weltverband (FIBA) Ende Juni über die veränderten Regularien in den Vereinswettbewerben informieren und Anfang Juli in Berlin die Auslosung vornehmen.

Die ULEB hatte ihren Cup im Vorjahr von 32 auf 54 teilnehmende Teams erweitert, geht nun offenbar einen Schritt zurück auf die alte Zahl. Parallel dazu öffnet die FIBA ihren Wettbewerb in Europa: Bisher waren pro Team nur zwei nichteuropäische Spieler erlaubt. Womit das Interesse der meisten Klubs, die von US-Spielern geprägt sind, gleich null und zum Beispiel zuletzt kein deutscher Klub beteiligt war.

Mit einer grenzenlosen Öffnung könnte der FIBA-Europe-Cup ebenso interessant sein wie der ULEB-Cup, in dem die Dragons als „Frischlinge“ in der Saison 2007/2008 für Furore sorgten: Sie wurden nicht etwa zum „Kanonenfutter“ für international etablierte Klubs, sondern gewannen fünf von zehn Spielen in der Gruppe als entsprechende Vierte hinter Treviso, Kiew und Sofia sowie vor Riga und Pau-Orthez. Sie landeten den nächsten Coup in der Runde der besten 32 Teams gegen Moskau und verloren erst unter den besten 16 Teams als einziger deutscher Vertreter gegen Kazan.

Immerhin: Bei den Touren in den nasskalten osteuropäischen Winter mussten die Dragons kaum zulegen, weil 3000 zahlende Besucher bei Heimspielen in der Artland-Arena die Kosten für die dreitägigen Reisen zu Auswärtsspielen weitgehend ausglichen. „Es hat sich gelohnt, weil sich die Mannschaft durch diese Spiele enorm entwickelt hat“, bilanzierten Trainer Chris Fleming und Manager Marko Beens.

Mit dem Nachteil, dass die Topspieler im Dragons-Trikot in Europa bekannter wurden und nun entsprechend teurer werden sowie damit eventuell zu Konkurrenten gehen, die ein Mehrfaches zahlen. Damit müssen die Dragons bei vergleichsweise kleinem Etat leben, die andererseits durch ihr neuerliches Startrecht in Europa genau wie im Vorjahr interessant sind für neue Spieler, denen die nationale Herausforderung für ihren Personalbogen nicht reicht. Und deshalb hat Neu-Trainer Thorsten Leibenath sicherlich nicht die schlechtesten Karten in diesen Tagen und Wochen, wenn er mit dem nationalen Pokalgewinn und der Bewährung in Europa locken kann.