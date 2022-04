"Auf wen soll man sich da konzentrieren?", fragte die Ludwigsburger Kreiszeitung beim Blick auf die Statistik, in der sich die elf "Dreier" (davon vier in der Verlängerung) der Dragons auf sieben Akteure verteilen. Getreu der Devise: "Wenn Marko Bulic als bester Distanzschütze (70 Dreier in 18 Spielen) fehlt, müssen wir uns seinen Job aufteilen." Das neue Qualitätssiegel der Quakenbrücker? Zumindest eine neue Trumpfkarte, die nicht immer sticht, wie zwei Wochen zuvor in Bonn deutlich wurde, als die Dragons flügellahm waren auf Grund extremer Bewachung des Topwerfers und mit einem Punkt verloren. Und nur deshalb, weil sie von sechs Freiwürfen in den letzten zwei Minuten nur einen verwandelten.

Eine Schwäche, die aktuell allein Darius Hall zu schaffen macht (2 von 8 in Ludwigsburg), der zudem in der Abwehr an diesem Samstag neben sich stand (nur 3 Rebounds im Vergleich zu 12 von Ebong und 8 von Stavropoulos). Eine Schwäche, die andere wettmachten, was in der Intensität und Effektivität neu war. "Wir hatten ein Problem mit unserem Wurf, was auch an der guten Defense der Dragons lag", gestand Ludwigsburgs Coach Silvano Poropat. Und das obwohl neben Hall auch Jan-Hendrik Jagla beim Kurzeinsatz (1:19 Minuten) im Abwehrverhalten bei hängenden Armen neben sich stand, was andere ausglichen.

Fragt sich, was wäre, wenn keiner der Dragons schwächeln und alle eine gute Form erwischen würden, was in 19 Spielen noch nicht gelang. Spätestens dann müsste sich auch Bamberg ganz warm anziehen am Samstag in der Drachenhöhle. Allerdings: Beim 95:68 der Franken gegen Tübingen (morgen bei den Dragons zum Pokalspiel) war die Rede davon, dass "Bamberg die Tigers mit einem Dreier-Gewitter erlegt" hat, sprich mit 15 Dreiern (von 35 Versuchen).