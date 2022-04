'"'Es ist für uns nicht so etwas Besonderes, eher für alle anderen, die jetzt auf uns gucken und sehen wollen, wie wir uns verhalten. Für uns dreht sich alles um Baskeball und um das Spiel'"', sagt Ralf Rehberger, der im dritten Jahr als Kotrainer bei den Quakenbrückern erstmals die Verantwortung als Vertreter von Fleming trägt. Auch der gesperrte Coach, der von der Tribüne aus in Banknähe das Spiel verfolgen wird, nimmt sich zurück und sieht die Mannschaft, '"'denn die Spieler spielen nicht für mich, sondern für sich selbst und wollen einfach das Spiel für sich entscheiden'"'.

Dabei dürfte sich der Trotz weniger auf den Groll nach strittigen Schiedsrichterentscheidungen und den Hallenverweis von Fleming nach dessen Disput mit einem der Unparteiischen als vielmehr auf die Tatsache richten, eine reelle Siegchance im Topspiel gegen den Spitzenreiter vergeben zu haben. '"'Genau das muss der Ansatz sein'"', betont Rehberger mit Blick auf die zwei Hand voll Fehler, die im vierten Viertel eher zum 64:74 nach 54:48-Vorsprung führten als die getätigten bzw. ausgebliebenen Pfiffe. Ob Schrittfehler, Ballverlust, überhasteter Wurf, dummes Foul oder verschenkter Rebound - was gegen Ludwigsburg entscheidend war in einem Klassespiel, soll in Braunschweig nicht wieder auftreten. Gerade nicht gegen ein Team, das sich noch in der Nähe zu einem Play-off-Platz befindet mit Spielmacher Vuljan Subotic, der zuletzt beängstigend von der Dreier-Linie traf, Topwerfer Mlko Bjelica (13,5 Punkte pro Spiel) und Ex-Drache Tory Walker (11,6), der in der Woche Bauchmuskelprobleme hatte.

Wer andererseits beim Exmeister in Bamberg gewinnt und den Spitzenreiter Ludwigsburg bezwingen konnte, sollte als Fünfter (26:16 Punkte) beim Zwölften (18:24) der Liga gewinnen - die richtige Einstellung vorausgesetzt, die nach der indiskutablen 72:73-Hinspielniederlage noch weniger oder erst recht ein Thema sein darf. Und das, auch wenn Bryan Thornton, Chad Prewitt und Lamont McIntosh weiter fehlen sowie ein Ersatz für Prewitt noch nicht da ist. Heute oder morgen erwarten die Dragons Bescheid von ihrem Wunschkandidaten, mit dem Fleming gestern eine Stunde lang telefonierte ('"'sehr positiv'"') und der bei Zusage postwendend zum Wochenbeginn einfliegen soll.