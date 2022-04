Auch am Tag danach war Fleming noch spürbar gekniffen. "Schade, dass wir eine große Chance verbockt haben. Wir hatten nicht die nötige Einstellung", meinte der Amerikaner, der seine Spieler bei der Ehre packte: "Wir haben vergessen, wer wir sind und woher wir kommen. Wir sind nicht Berlin oder Bonn, die in den letzten fünf Minuten aufdrehen und gewinnen können. Wir müssen jedes Spiel mit zehn Spielern spielen."

Mit zehn Spielern, die nicht vereinzelt und zwischendurch das Bewusstsein für die Aufgabe entwickeln, sondern von der ersten Minute an "da" sind, wie es die Dragons oft in ihrer ersten Erstligasaison waren, die Karlsruher zumindest an diesem Samstag, wobei sie den Überraschungssieg in der "Drachenhöhle" weniger ihrer Klasse als vielmehr ihrer Disziplin und vor allem der schwachen Einstellung des Gastgebers verdankten. In der Verteidigung ließen die Quakenbrücker weitgehend Druck und Entschlossenheit vermissen, mit denen sie vor einer Woche in Leverkusen triumphiert sowie vor zwei Wochen den klaren Rückstand gegen den Mitteldeutschen BC umgebogen hatten.

Im Angriff zeigten sie Mängel im Zusammenspiel sowie speziell im Pass auf die "Langen" in Korbnähe, die an diesem Abend entweder verhungerten oder falsch standen bzw. liefen. Prompt setzten die Dragons auf ihre Wurfqualitäten aus der Distanz wie zuvor in Leverkusen, doch Fleming hatte nicht von ungefähr gewarnt ("Wir treffen nicht immer so wie in Leverkusen"), ohne freilich auf wache Köpfe zu treffen.

Entsprechend erübrigt sich eine Einzelkritik ebenso wie die Analyse der verschiedenen Phasen eines abwechslungsreichen und damit unterhaltsamen Spiels auf freilich eher bescheidenem Niveau, in dem die Dragons kurz vor der Pause (37:39 nach 30:35), nach dem Wechsel (52:53 nach 42:52) sowie im dritten Viertel (65:61) eine Chance auf die Wende zum Erfolg witterten. Doch zu viele falsche Wurfentscheidungen, zu wenig Druck in der Abwehr mit entsprechend freiem Spiel für Ewodo, Svitek & Co. sowie ohne Zusammenhang im Spielaufbau gegen die wechselnde Verteidigung der Biedermänner aus Baden prägten ein Spiel, das eindeutig unter den Möglichkeiten der Quakenbrücker verlief.

Bezeichnend für ihre Schwäche vergingen die letzten fünf Minuten, als aus einem 65:61 durch einen zwischenzeitlichen 0:13-Lauf ohne den nötigen Biss ein 67:75 wurde.