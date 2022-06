«Ich behalte es mir vor, ihn wegen Verleumdung und Opferverhöhnung anzuzeigen», sagte DOH-Sprecher Uwe Trömer der Nachrichtenagentur dpa. Köhler, ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB), hatte in seinem Buch «Zwei Seiten der Medaille» als erster Funktionär Staatsdoping im DDR-Sport zugegeben und selbst Doping von 16-Jährigen eingestanden. Von Kinderdoping will er nichts gewusst haben, schrieb er in seinem Buch.