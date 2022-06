Reichlich negativ waren die TuS-Erfahrungen gegen Heessel. Der Aufsteiger ging früh in Führung und konterte danach clever bis zum 0:3-Endstand. Noch schlechter lief das Heimspiel der vergangenen Serie gegen Havelse. Lingen verlor 0:4. Und die Konkurrenz lässt wenig Zweifel daran, dass die Garbsener jetzt sogar noch stärker geworden sind. "Die beste Elf der Liga", lauten die ersten Eindrücke. "Auswärts noch besser als daheim", weiß auch Menken. Die Havelser kontern so schnell, dynamisch und spielstark, dass der 38-Jährige sich ein wenig an die Gladbacher Borussen vergangener Tage erinnert fühlt.