Mit dem 1:1 gegen Rehden am vergangenen Spieltag haben die Emsländer einen Anfang gemacht - auch wenn es noch nicht zum ersten Sieg gereicht hat. Jetzt soll ein richtiges Erfolgserlebnis folgen. "Wenn das gelingt, dann lassen auch weitere Siege nicht lange auf sich warten", weiß Gatz, wie wichtig es ist, dass der Knoten endlich platzt. Ein "Dreier" soll neue Kräfte und vor allem den Kopf frei machen.

Weitere Besprechungen helfen nicht. Es ist alles gesagt. Jetzt muss die befreiende Tat folgen. "Die Jungs können es doch. Sie machen sich nur manchmal selbst das Leben ein wenig schwer", stellt der Trainer, der den VfL bei der 2:5-Niederlage in Oldenburg beobachtet hat, fest.

Auf dem engen Platz in Bückeburg erwartet Gatz auch ein enges Spiel, das von großem körperlichen Einsatz geprägt sein dürfte. "Gegenhalten" heißt denn auch die Speller Devise. Aufpassen muss der Gast insbesondere auf die Offensivkräfte Manuel Stahlhut und Alexander Bremer, auch wenn die noch längst nicht so torgefährlich sind wie in der vergangenen Saison.

Zusätzlich motiviert sind die Gäste durch die 0:4-Niederlage der vergangenen Serie beim VfL. Mit dem bereits dreimal erfolgreichen Torschützen Erdem Cosar sucht der SCSV Lücken in der Bückeburger Viererkette. Die Emsländer sind nach einer guten Trainingswoche optimistisch. Zudem dürfte dem Einsatz der angeschlagenen Sebastian Knäuper und Wolfgang Hagedorn nichts im Wege stehen. Jetzt fehlt nur noch der erste Speller Sieg...