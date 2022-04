Mit vollem Einsatz will der SC Spelle-Venhaus – hier mit Gerrit Ricker (rechts) – am Sonntag gegen den VfL Löningen die Spitze in der Bezirksoberliga erklimmen. FOTO: Doris Leißing Sport „Die Jungs haben Lunte gerochen“ 26.09.2008, 22:00 Uhr

Am vergangenen Sonntag feierten und tanzten die Spieler des SC Spelle-Venhaus ausgelassen mit ihren Fans nach dem 1:0-Derbyerfolg beim SV Holthausen/Biene auf dem Rasen, am Sonntag können die nächsten Feierlichkeiten anstehen: In der Begegnung gegen den VfL Löningen am Sonntag ab 15 Uhr im Stadion an der Venhauser Straße winkt dem SCSV sogar die Tabellenführung in der Bezirksoberliga.