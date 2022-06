Nicht zuletzt deshalb formulierte Teammanagerin Doris Fitschen eine klare Forderung an das Team, das bisher bei der Europameisterschaft in Schweden unter seinen Möglichkeiten blieb. «Man kann gegen Italien ausscheiden. Das ist eine sehr schwer zu spielende Mannschaft. Aber wenn man ausscheidet, kommt es darauf an, wie man ausscheidet.»

Gefordert sind in der ungemütlichen Situation am Sonntag vor allem die älteren und erfahrenen Spielerinnen wie Torhüterin Nadine Angerer, die Innenverteidigung mit Annike Krahn und Saskia Bartusiak sowie die Doppel-Sechs mit der nach einem Infekt wieder genesenen Lena Goeßling und Nadine Keßler. Auch Topstürmerin Celia Okoyino da Mbabi ist nach eigenem Anspruch eine Führungsspielerin. Doch auch die Torjägerin ließ bislang zu viele Chancen liegen. Schließlich hat die DFB-Elf nur beim 3:0 gegen Island getroffen, viel zu wenig für den hoch gehandelten Rekord-Europameister, der seine Favoritenrolle verloren hat.

Neid war mit der Defensiv-Leistung ihrer Elf bisher zufrieden, mit der Torausbeute hingegen nicht. «Auffällig war in den Spielen gegen die Niederlande und Norwegen, dass wir den Ball oft ins Tor legen wollten. Man kann auch mal aus der Distanz schießen», sagte sie am Samstag. Man müsse sich mehr Chancen erarbeiten und auch konsequent den Abschluss suchen. Gegen Island habe das viel besser geklappt, so Neid, die gegen Italien wieder alle an Bord hat. Lena Goeßling hat ihre Erkältung auskuriert, Jennifer Cramer ihre Gelb-Sperre abgesessen. Dass Melanie Leupolz das Abschlusstraining im Stadion ausließ, war eine Vorsichtsmaßnahme. «Sie hatte kleine Probleme mit der Leiste, ist aber nicht so schlimm», betonte die Trainerin.

Die 28-jährige Krahn ist eine der wenigen wirklichen Kämpfertypen in der Elf. So ist es kein Wunder, dass die Bochumerin vor allem «die Körpersprache» der Teamkolleginnen im mit 0:1 verlorenen letzten Gruppenspiel gegen Norwegen monierte. «Die Körpersprache fehlte definitiv, dass man den unbedingten Willen sieht, das Spiel noch zu drehen.» Auch Okoyino da Mbabi war das aufgefallen. Dabei habe man auch in diesem Jahr schon bewiesen, dass man nach Rückständen zurückkommen könne, betonte die Stürmerin: «Wie beim 3:3 gegen Frankreich oder beim 3:3 gegen die USA.»

Auch Neid fand wenig Gefallen am fahrigen Auftritt gegen Norwegen, gegen die «nickeligen» und «ausgebufften» Italienerinnen könne man sich ein derart unkonzentriertes Verhalten nicht leisten. «Sie haben eine spielerisch gute Mannschaft, die kombinieren kann, sind zweikampfstark und nickelig. Das wird eine echte Herausforderung.»

Der 49-Jährigen ist klar, dass auch sie verstärkt in den Fokus gerät, wenn es gegen Italien schief läuft. Auch wenn der eigens anreisende DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ihr demonstrativ den Rücken stärkte. Doch es wäre es nach dem bitteren Scheitern bei der verkorksten Heim-WM vor zwei Jahren schon die zweite Viertelfinal-Niederlage bei einen großen Turnier unter Neids Führung.