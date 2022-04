Ein abgefälschter Schuss von Ingvild Isaksen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte besiegelte in Kalmar die erste Pleite nach 28 EM-Spielen nacheinander ohne Niederlage. Der Titelverteidiger reist nach dem verpassten Gruppensieg wieder zurück nach Växjö, wo es am Sonntag gegen die Italienerinnen geht. «Sie sind sehr schwer zu spielen», warnte Neid, die ihr Team nun in der kurzen Zeit wieder «mental und körperlich» fit bekommen muss.

«Die erste Halbzeit war wirklich unterirdisch. Das war alles viel zu träge, keine Ideen», urteilte die Bundestrainerin direkt nach dem Abpfiff in der ARD. «Die zweite Halbzeit war ganz okay. Mir hat das gezeigt, dass sie es eigentlich können, aber in der ersten Halbzeit nicht abgerufen haben.» Auch das Urteil von Innenverteidigerin Saskia Bartusiak fiel vernichtend aus: «Wir waren zu schläfrig und haben regelrecht um das Gegentor gebettelt. So ein Leistungseinbrauch darf bei einer EM nicht passieren. Dann bist du in der K.o.-Runde raus.»

Der Viertelfinal-Gegner von Gruppensieger Norwegen wird an diesem Donnerstag am letzten Spieltag der Gruppe C ermittelt. Neben den Spanierinnen kommen auch Russland und England infrage. Durch das 1:0 (1:0) von Island im Parallelspiel gegen die Niederlande eroberten die «Nordlichter» noch Platz drei in der Gruppe B und qualifizierten sich erstmals für ein EM-Viertelfinale. «Oranje», 2009 in Finnland noch Halbfinalist, muss nach Hause fahren.

Die deutsche Auswahl musste ohne die Gelb-gesperrte Jennifer Cramer und die kurzfristig wegen eines grippalen Infekts ausgefallene Lena Goeßling auskommen. Das Duo wurde durch Luisa Wensing, die rechts verteidigte, und Simone Laudehr auf der «Sechs» ersetzt. Leonie Maier übernahm die Position links in der Viererkette.

Norwegens Trainerfuchs Even Pellerud veränderte sein Team vom 1:0 gegen die Niederlande gleich auf sechs Positionen und schickte eine bessere B-Elf ins Duell mit dem Titelverteidiger. Womöglich legte er es darauf an, in der K.o.-Runde als Gruppenzweiter lieber gegen Italien als gegen den Zweiten der Gruppe C zu spielen, wo mit Spanien zu rechnen ist. Wenn es so war, ging es schief.