Für Dinah Pfizenmaier, Andrea Petkovic, Julia Görges, Annika Beck und Philipp Petzschner dagegen ist das Grand-Slam-Turnier in New York schon frühzeitig beendet.

US-Open-Debütantin Pfizenmaier war im zweiten Match der Night Session chancenlos gegen die Weltranglisten-Zweite und Vorjahresfinalistin Victoria Asarenka. Die 21-Jährige aus Kamen kassierte gegen die Weißrussin nach 65 Minuten im Arthur-Ashe-Stadium mit einem 0:6, 0:6 die Höchststrafe.

Haas dagegen hatte bei seiner 16. US-Open-Teilnahme keine Probleme. Der 35-Jährige setzte sich gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu mit 6:4, 6:4, 6:1 durch und trifft nun auf Lu Yen-Hsun aus Taiwan. «Ich bin sehr zufrieden. Es tut immer gut, sich so in ein Turnier reinzufinden», sagte Haas nach seinem starken Auftritt. Der gebürtige Hamburger ist in New York der älteste Spieler im Herren-Feld und derjenige mit den meisten US-Open-Starts. «Es ist schön, noch mal hier dabei sein zu können», sagte er.

Schadlos hielten sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic im ersten Match der Night Session (6:1, 6:2, 6:2 gegen Ricardas Berankis aus Litauen) und der fünfmalige US-Open-Sieger Roger Federer. Der 32 Jahre alte Schweizer gewann 6:3, 6:2, 7:5 gegen Grega Zemlja aus Slowenien. «Es hat sich gut angefühlt, es ist schön, wieder in New York zu sein. Ich bin froh, in der nächsten Runde zu stehen», sagte Federer. Djokovic trifft nun auf Becker. Der Mettlacher bezwang Lukas Rosol aus Tschechien 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Mayer führte 6:4, 6:2, 3:0 gegen Juan Monaco, als der an Nummer 28 gesetzte Argentinier aufgab. Der 29 Jahre alte Bayreuther spielt jetzt gegen den amerikanischen Qualifikanten Donald Young. «Der scheint gut drauf zu sein, den darf ich nicht unterschätzen. Gut, dass ich Kraft sparen konnte», sagte der Davis-Cup-Spieler.

Kohlschreiber trifft nach seinem 6:1, 6:3, 6:1-Erfolg gegen den amerikanischen Wildcard-Starter Collin Altamirano nun auf den Franzosen Edouard Roger-Vasselin. Kamke kämpfte sich zu einem 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 6:2 gegen Steve Johnson aus den USA und bekommt es jetzt mit dem Usbeken Denis Istomin zu tun. Petzschner gab gegen Jack Sock aus den USA wegen einer Schulterverletzung auf.