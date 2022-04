Eine Woche nach der Niederlage in Stuttgart musste sich der gebürtige Hamburger in der Hansestadt dem Italiener Fabio Fognini erneut mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Anstelle des 35 Jahre alten Vorjahresfinalisten trifft nun dessen neuer Angstgegner am Samstag in der Vorschlussrunde auf den Spanier Nicolas Almagro, der sich gegen Titelverteidiger Juan Monaco (Argentinien) 4:6, 6:0, 6:3 durchsetzte. Alle 7 500 Tickets sind schon verkauft, viele Fans hatten aber auf einen erneuten Haas-Feiertag gehofft.