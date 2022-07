Vor allem die Schwimmer sorgten für eine Edelmetall-Flut. Angeführt von Daniela Schulte schwamm ein deutsches Quartett zu vier Medaillen. Die sehbehinderte Berlinerin musste sich mit Silber über 200 Meter Lagen zufrieden geben, nachdem sie im Vorlauf Weltrekord geschwommen war. «Das ist mehr, als ich mir je erträumt habe», sagte sie zu ihren insgesamt zwei Medaillen. Schulte hatte am Vortag Gold über 400 Meter Freistil geholt.

Für die volle Ausbeute von vier Medaillen aus vier Wettkämpfen sorgten daneben Sebastian Iwanow aus Leverkusen, Tanja Gröpper aus Düsseldorf und Elena Krawzow aus Bamberg. Der 27-Jährige, der ohne Kniescheiben und Schienbeine auf die Welt kam, schlug über 100 Meter Freistil als Zweiter an. Iwanow hatte bereits Bronze über 100 Meter Rücken geholt. Gröpper wurde in einem starken Finale über 100 Meter Freistil Dritte. Krawzow holte über 100 Meter Brust Silber. Beide Frauen waren bei diesen Behindertenspielen zuvor noch leer ausgegangen.

Nicht nur in der Schwimmhalle wurde gefeiert. Sprinterin Claudia Nicoleitzik eroberte im 100-Meter-Sprint Bronze, ebenso wie die Sitzvolleyballer nach einem dramatischen 3:2-Sieg über Russland.

Der Tageshöhepunkt im Olympiastadion war das Rennen über 400 Meter, in dem sich der Südafrikaner Oscar Pistorius das ersehnte Einzel-Gold sicherte. Der sechste Erfolg bei Behindertenspielen gelang dem gefeierten Star mit dem Weltrekord von 46,68 Sekunden. David Behre aus Leverkusen wurde Fünfter.

Dass nicht nur Medaillen für Zufriedenheit sorgen, zeigte Ilke Wyludda am Mittag nach Rang fünf im Kugelstoßen mit 10,23 Metern. «Ich habe Bestleistung gestoßen, dreimal über zehn Meter - was will man mehr», sagte die Hallenserin, der 2010 das rechte Bein amputiert worden war. Die Olympiasiegerin von 1996 war bei ihren ersten Spielen auch im Diskuswurf angetreten, hatte aber das Finale verpasst.

Indes teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mit, dass Thomas Schmidberger bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen wird. Die Nominierung des querschnittsgelähmten Tischtennisspielers sei «ganz klar ein Zeichen in Richtung Jugend», sagte Chef de Mission Karl Quade. «Ich bin ein bisschen überrumpelt und kann es noch nicht ganz einordnen. Das freut mich sehr», meinte der Sportler selbst.