In der 50-m-Halle der Bremer Universität waren die besten 14- bis 16-jährigen Jungen sowie die 13- und 14-jährigen Mädchen der Republik am Start. Die Konkurrenz für die drei emsländischen Schwimmerinnen war riesengroß. Insgesamt 660 Aktive aus 256 Vereinen (einschließlich Mehrkampf der Jüngeren) starten 2934-mal!

Schon im Vorlauf deutete Dorothee Klumpe ihre Ambitionen an und gelangte mit 36,56 Sekunden als Vierte ins Finale über 50 m Brust. Etwas aufgeregt bei ihrer DM-Premiere ging die angehende Schülerin des Hümmling-Gymnasiums das Rennen beherzt an und schlug in persönlicher Bestzeit von 36,27 Sekunden als Vierte an und lag nur 28 Hundertstel hinter der Siegerin. Die Zweitplazierte wurde allerdings wegen Frühstarts nachträglich disqualifiziert. Bereits im Ausschwimmbecken erfuhr Dorothee von ihrem Trainer von ihrem überraschenden Medaillengewinn.

Die 13-jährige Charlotte Gels vom TV Meppen bestritt mit vier Starts das größte Pensum. Der talentierte Schützling von Trainer Josef Hasheider begann über 100 m Rücken etwas enttäuschend. Über 50 m Freistil am gleichen Vormittag aber steigerte sie sich auf glänzende 28,77 Sekunden und gelangte ebenso überraschend als Sechste in den Endlauf. Dort wurde Charlotte in 28,90 Sekunden sogar Fünfte. Eine gute Leistung bot die Schülerin des Marianums zudem über 100 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 1:04,18 (15. Platz) und als Dreizehnte über 50 m Rücken (34,25 Sek.).

Dreimal hatte sich Juliane Menke für alle drei Rückenstrecken bei den 14-Jährigen qualifiziert. Bei der Meppenerin lief es allerdings bei ihrem zweiten Start auf nationaler Ebene nicht besonders gut. Ihr bestes Ergebnis erzielte Juliane über 50 m Rücken, wo sie in annehmbaren 33,20 Sekunden auf dem 14. Platz landete. Über 100 m Rücken kam sie in 1:11,78 Minuten nur auf den 15. Rang. Ihren Leistungsabfall sogar gegenüber den Bezirksmeisterschaften konnte sie und ihr Trainer nicht erklären.

Schwimmen in Zahlen Die Ergebnisse der deutschen Jugendmeisterschaften im Schwimmen aus dem Universitätsbad Bremen (50 m Bahn): (F=Freistil, R=Rücken, B=Brust) SV Sigiltra Sögel (1x Bronze, 1x Finale): Dorothee Klumpe (89): 3. 50 m B 0:36,27; 17. 100 m B 1:22,64. TV Meppen (1x Finale): Charlotte Gels (89): 5. 50 m F 0:28,90 (Vorl. 0:28,77); 21. 100 m R 1:15,14; 15. 100 m F 1:04,18; 13. 50 m R 0:34,25. Juliane Menke (88): 15. 100 m R 1:11,78; 14. 50 m R 0:33,20; 30. 200 m R 2:37,38.