Default Bild FOTO: Archiv Sport Derbytime bei Sparta Werlte 15.11.2007, 23:00 Uhr

Über sieben Jahre ist es her, dass sich Sparta Werltes und BW Papenburgs 1. Fußballgarnituren in einem Punktspiel gegenüberstanden. Am 14. Mai 2000 gewann zuletzt Werlte - ebenfalls als Gastgeber - mit 5:0 gegen den späteren Bezirksoberligaabsteiger Papenburg.