„Dieser Weg hat etwas ganz Besonderes. Ich wollte wissen, was er mit mir macht“, schildert der 55-jährige Bauhofarbeiter der Gemeinde Geeste nach seiner Rückkehr die Erlebnisse. Er habe sich die Auszeit von der Familie und seiner Arbeitsstelle ganz bewusst genommen.

31 Tage war der Emsländer auf dem Pilgerweg unterwegs. Dieser durchzieht als mittelalterliche Hauptverkehrsachse Nordspanien, von der französischen Grenze kommend bis zum Jakobsgrab in Santiago de Compostela. Er gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. In Bernd Fischer ist der Wunsch, diesen Weg einmal zu erwandern über viele Jahre langsam gewachsen: „Ich habe immer wieder mal etwas gehört und gelesen. Vor dem Start habe ich mir eine gute Ausrüstung für rund 1000 Euro gekauft“, berichtet der 55-Jährige. Hierzu gehörten als Erstes „tolle Wanderschuhe“. Voller Stolz fügt er hinzu: „Ich habe mir nicht eine einzige Blase gelaufen.“

Insgesamt wog sein Gepäck neun Kilogramm, davon allein 1,5 Kilogramm die Wasserflasche. „Ich würde bei einem zweiten Mal noch weniger mitnehmen“, sagt er. Er habe auf der langen Wanderschaft die Erfahrung gemacht, dass „der Mensch mit ganz wenig auskommt“.

Unverzichtbar sei aber der Pilgerstab, den könne man unterwegs überall für wenige Euro kaufen. Ein weiteres wichtiges Kleidungsstück sei ein Hut. „Der böige Wind in den Pyrenäen macht einem sehr zu schaffen.“ Der höchste Pass ist 1517 Meter hoch. „Ich habe ihn bei starkem Regen bewältigt“, sagt der Emsländer. Trotzdem sei auch dies ein schönes Erlebnis gewesen.

Er sei jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden und um 6.30 Uhr losgepilgert. Je nach Tagesform und Strecke habe er zwischen 20 und 40 Kilometer bewältigt. Dabei traf er oft stundenlang keinen einzigen Menschen. Er habe die Zeit des Abschaltens genossen. Hin und wieder habe er sich aber auch gezielt mit anderen Pilgern zusammengetan. „Ich bin mehrfach mit Italienern gelaufen. Wir haben uns mit Händen und Füßen bestens verständigt.“

Bernd Fischer, der sich selbst als „gläubigen Menschen“ bezeichnet, verzichtete im Gegensatz zu seinem prominenten Leidensgenossen Hape Kerkeling auf jeglichen Luxus. „Ich habe in den Refugien für drei bis acht Euro die Nacht geschlafen.“ In diesen Herbergen kann man auch seinen Pilgerausweis abstempeln lassen. Sie sind wohl nicht jedermanns Sache. „Um 22 Uhr ist in den riesigen Schlafsälen mit bis zu 120 müden Pilgern absolute Ruhe angesagt“, schildert der Dalumer.