Hier in Herzlake wollte ich eigentlich auch trainieren, aber meinen Plan kann ich derzeit nicht voll durchziehen. Der ungewöhnliche Grund für einen Biathleten: der Schnee. Mit meinen Rollerskiern kann ich da nichts ausrichten. Aber nach den anstrengenden vier Wochen in Norwegen fällt das nicht so ins Gewicht, der Trainingsplan ist derzeit sehr human. Bundestrainer Werner Nauber meinte ohnehin, ich solle mal zehn Tage den Ball flach halten.