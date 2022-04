Default Bild FOTO: Archiv Sport Der nächste Matchball für den VfL Emslage 22.04.2010, 19:00 Uhr

Den ersten Matchball auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Emslage am vergangenen Sonntag vergeben. Die 0:1-Niederlage beim Schlussicht in Schwefingen machte einen Strich durch die Rechnung. Gegen Concordia Emsbüren hat der VfL heute (19.30 Uhr) einen weiteren von insgesamt noch sieben Matchbällen.