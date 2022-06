Schmerzlich vermisst wurde zuletzt bei Biene Werner Hofschröer (r.), der am Sonntag wieder dabei sein soll. FOTO: Leißing up-down up-down Sport Der Blick nach unten soll erst gar kein Thema werden 23.04.2010, 19:00 Uhr

Die Enttäuschung über die 1:4-Niederlage bei Blau-Weiß Hollage am Mittwochabend ist bei Hartmut Johannink noch nicht gewichen. „Das ist schon frustrierend“, sagt der Trainer des Fußball-Bezirksoberligisten SV Holthausen/Biene. „Wir werfen alles einfach so hin.“ Vor dem Heimspiel gegen den SV Brake (So., 15 Uhr), dem siebten Spiel in drei Wochen, hat Johannink den Blick von den oberen Rängen abgewendet: „Da muss man ehrlich sein.“