Die Leistungen der Herausforderer sind weit entfernt von dem, was sie einst auf Frankreichs Straßen gezeigt hatten. «Ich weiß nicht, warum ich den Favoriten am Sonntag nicht folgen konnte. Die lange Distanz und die Hitze sind jedenfalls keine Entschuldigung», sagte Schleck am Ruhetag. Der Luxemburger, der nach der Dopingsperre von Contador am Grünen Tisch zum Toursieger 2010 erklärt wurde, hat nach einem Sturz im vergangenen Jahr nie wieder richtig Fuß gefasst. Die Tour 2012 verpasste er wegen eines Steißbeinbruchs, bei seiner Rückkehr am Ende der Saison fuhr Schleck meist hinterher. Auch zu Beginn dieser Saison war der 28-Jährige, der einst zu den besten Bergfahrern seiner Generation gehörte, nicht wiederzuerkennen.