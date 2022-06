Bei den Kreisstädterinnen scheitert es derzeit an der fahrlässigen Chancenauswertung. " Ich hoffe, dass der Knoten bald platzt", sieht Trainer Jürgen Manthey hier ein Manko und erwartet eine Steigerung bei der Torausbeute. Der Gastgeber ist gut in die Serie gestartet. Gegen den Tabellenführer aus Jesteburg konnte eine Punkteteilung (2:2) erkämpft werden. In Westerholz siegte das Team aus dem Osnabrücker Raum knapp mit 2:1.