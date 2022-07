Das Achterfeld des Ferdi-Fuchs-Cups ist gleich mit vier Talentschuppen namhafter Bundesligisten bestückt. Ab 10.30 Uhr in der Gruppe A treffen der Hamburger SV, Borussia Dortmund, Titelverteidiger Condor Hamburg und der VfL Osnabrück aufeinander. In der Gruppe B misst sich Gastgeber SV Bad Rothenfelde mit Werder Bremen, VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli.

Zu den großen Favoriten zählen die Dortmunder, die am Jahresende 2009 ein internationales Turnier auf Teneriffa gewannen und dabei Real Madrid, Manchester United, Barcelona und Sevilla besiegten. Die leistungsstarken Talente des Gastgebers fiebern dem Duell mit dem Nachwuchs des Champions-League-Gewinners von 1997 schon entgegen. Die Endrunde beginnt um 14 Uhr, das Endspiel wird gegen 17.45 Uhr angepfiffen. Die anschließende Siegerehrung wird der ehemalige deutsche Handball-Nationaltorhüter Fynn Holpert als Geschäftsführer der „heristo sport GmbH“ vornehmen.

Bundesliganachwuchs präsentiert auch das D-Junioren-Turnier der Sportfreunde Schledehausen am Samstag in der Waldsporthalle. Ab 10 Uhr spielen u. a. FC Schalke 04, Hannover 96, Werder Bremen und MSV Duisburg um die Pokale. Am Freitag (ab 16.30 Uhr) wird an gleicher Stelle bei einem Qualifikationsturnier ein Ticket für das Hauptturnier ausgespielt. RTL-Streetworker Thomas Sonnenburg wird als Trainer ein Team von Flüchtlingskindern betreuen – vor laufenden TV-Kameras.