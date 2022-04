Ohne Summen zu nennen, ließ Beens durchblicken, dass sich die Dragons für die Weiterverpflichtung des viertbesten Liga-Schützen (19,4 Punkte im Durchschnitt, 485 in 25 Partien) und Dreierspezialisten (99 in 25 Spielen) finanziell mächtig strecken mussten. "Es wurde mit Haken und Ösen verhandelt", blickt Beens auf den wochenlangen Poker zurück.

Auch Trainer Chris Fleming, derzeit als Betreuer mit der deutschen U-20-Auswahl auf Tour, zeigt sich erleichtert. "Chris hat sich sehr gefreut, dass wir nun konkret in die weitere Planung gehen können", berichtet Beens.

Ob der Vertragsabschluss mit dem nervenstarken Führungsspieler, der mit seinen "big points" in der Schlussphase so manchen Sieg rettete, ein positives Signal für die weiteren Verhandlungen setzt, wird sich vielleicht schon in Kürze zeigen. "Wir stehen mit vielen Spielern in Verbindung", verrät Beens, ohne Namen zu nennen. Auf der Prioritätenliste ganz oben stehen aber mit Center Darius Hall und Fighter Ben Ebong zwei Leistungsträger aus dem eigenen Lager. Wobei sich die Dragons-Verantwortlichen mit dem BulicCoup vom ganz großen Druck befreit haben.