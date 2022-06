Budde und Buschemöhle, der nur über einen engen Kader mit 16 Spielern verfügt, darunter der zuletzt gesperrte Herzlaker Torsten Willen, kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Amateuren des VfL Osnabrück. Mit Löningens Topstürmer Ferdi Diedrich, einst in Diensten des SV Meppen, spielte Budde im Trikot des VfL Herzlake um Regionalligapunkte.

Der Coach kennt die Qualitäten des Gegners. "Eine starke Mannschaft, besonders in der Offensive." Werner Hofschröer (gegen Diedrich) und Henrik Hülsing (gegen Uli Manemann) werden Sonntag Schwerstarbeit verrichten müssen, immerhin hat das Löninger Duo in fünf Punktspielen zwölf Tore erzielt.

Die Concorden sind nach dem tollen Start und der Tabellenführung an den ersten beiden Spieltagen durch drei punktlose Partien in Serie nur durch das bessere Torverhältnis von einem Abstiegsrang entfernt. "Die Liga ist sehr ausgeglichen", weiß Budde. Außer Schlusslicht Bramsche scheint jeder jeden schlagen zu können. Das deutete die Concordia beim 0:1 in Biene an.

" Wir haben stark gespielt. Wenn wir diese Leistung bestätigen, werden wir Löningen schlagen", hofft Budde auf den "Geist von Biene". Die Vorstellung zeigt dem engagiertem Trainer, dass sein Team den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. Letztes Jahr noch Bezirksliga, in dieser Spielzeit schon mit den Favoriten der Bezirksoberliga auf Augenhöhe.

Das unterstreicht der lockere 4:0-Sieg im Pokal beim letztjährigen Ligakonkurrenten Union Lohne. "Wir haben uns qualitativ verbessert, auch weil sich unsere personelle Situation verbessert hat", erklärt der Coach. So waren Simon Thiering und Özkan Akgün wieder mit von der Partie. Das lässt offenbar hoffen...