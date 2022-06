So dürfte auch dem Oberliga-Gastspiel der VfL-Reserve beim Bezirksrivalen BV Cloppenburg heute (ab 19.30 Uhr) nichts im Wege stehen. Der VfL muss auf Christian Mäscher und Matthäus Zehn (Bänderriss) verzichten, der Einsatz von Marc Heider ist fraglich.

Ebenfalls auf fremden Terrain bewegt sich Bezirksoberligist Sportfreunde Oesede, der beim ambitionierten Tabellendritten SV Wilhelmshaven für eine Überraschung sorgen will.

In der Bezirksliga steigt schon heute Abend (19.30 Uhr) das Spitzenspiel, wenn der Tabellenführer FCR Bramsche den Sechsten SC Melle empfängt. "Wir sind gut drauf und wollen spielen. Ob es auf dem Rasen geht, muss man sehen", sagt FCR-Coach Thomas Schilling, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Ganz andere Sorgen planen den Trainer von Viktoria Georgsmarienhütte vor dem wichtigen Kellerduell gegen den Tabellennachbarn SV Bad Bentheim: "Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch", sagt Herbert Mühlenberg. Neben Torjäger Ronaldo Santana-Rios (in Brasilien) und Ustim Schröder (Bänderzerung) fällt auch Oliver Hugo aus, der am Samstag in den Bund der Ehe eintritt. Da der neue Kunstrasenplatz gefroren ist, kann die Partie allenfalls auf dem Rasenplatz auf dem Rehlberg über die Bühne gehen.

Das interessante Programm in der Bezirksklasse wird am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Klassiker zwischen TuS Haste und dem Hagener SV eröffnet. Für den TuS-Coach Uwe Brunn beginnt damit die Abschiedstour. "Ich habe meinen Jungs am Dienstag mitgeteilt, dass ich im Sommer gehen werde", verrät der langjährige VfL-Torwart. Brunn ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung offensichtlich fündig geworden und will seinen neuen Verein in den nächsten Tagen bekannt geben. "Es war ganz allein meine Entscheidung. Ich habe den Verantwortlichen meine Gründe erklärt, und wir haben ein gutes und sachliches Gespräch geführt", berichtet Brunn, der seine erste Trainerstation im März 2004 angetreten hatte.

Gespannt auf den Neustart vor heimischer Kulisse sind auch die Mannschaften vom TuS Glane (gegen SC Quakenbrück), SC Türkgücü (gegen Conc. Belm-Powe) und TuS Borgloh (gegen BW Schinkel). Erstmals wieder vom Spielfeldrand verfolgen will Ricardo Manzei ein Spiel seines Teams Spvg. Gaste-Hasbergen. Dem Trainer geht es nach seinem schweren Unfall besser, so dass ein Besuch der Partie gegen Eintracht Osnabrück wieder möglich sein könnte.