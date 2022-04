'"'Hier ist der Mythos 'Tour de France' wirklich greifbar'"', steht in der Beschreibung zur diesjährigen 15. Etappe der Tour de France am 18. Juli. Zwei Tage zuvor stand Ulrich Brinker mit seiner Rennmaschine an der imaginären Startlinie um die berüchtigten 13,9 km hoch nach Alpe d'Huez mit den legendären 21 Kehren und durchschnittlich 7,9 Prozent Steigung anzugehen. Da er sein persönlich gestecktes Zeitlimit von zwei Stunden um zehn Minuten überschritt, verordnete er sich für den nächsten Tag einen erneuten Start und erreichte nach 1:50 Stunden zufrieden das Ziel. Den inoffiziellen Streckenrekord hält Marco Pantani seit 1997 mit 37:35 Minuten(25,1 km/h).