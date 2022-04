Indes hat zwischenzeitlich auch der Vorsitzende der Westfalia, Heinz Twiehaus, nach Rücksprache mit seinen Vorstandskollegen bereits abgewunken: „Wir werden dieses Angebot nicht wahrnehmen können.“ Die Spieler der Borussia, die nun keinen Verein mehr haben, könnten gerne zur Westfalia kommen, so Twiehaus weiter. Sollte sich dann „in Wersen noch mal etwas tun“, wäre die Rückkehr der Wersener Kicker kein Problem: „Dann würden wir die Freigabe natürlich sofort erteilen.“Auch VfL-Chef Manfred Unger steht dem Angebot aus der Nachbarschaft skeptisch gegenüber: „Die Bildung einer Spielgemeinschaft kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen.“ Auch Unger bietet an, Spieler ohne Verein aufnehmen zu wollen. Zudem könne auch über eine eventuelle Übernahme von Gerätschaften, Bällen oder auch den bestehenden Bandenwerbungsverträgen gesprochen werden, wenn dies von allen Seiten gewünscht werde.

Für Bredo Busch und die Borussia wird es jetzt allerdings allmählich knapp. Denn der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) erwartet die Meldungen der Herrenteams bis zum 30. Juni. Letzte Chance für die Borussia, wenn aus der geplanten Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen nichts wird: selber wieder eine Herrenmannschaft zusammenzustellen. Bredo Busch ist diesbezüglich vorsichtig optimistisch. Aus dem Kreis der ehemaligen Borussen-Kicker glaubt er möglicherweise noch einmal eine Mannschaft formen zu können: „Die müssen dann ja nicht unbedingt aufsteigen. Hauptsache, der Spaß am Fußball ist da.“Allein gelassen fühlt der Vorsitzende sich indes nicht nur von den zahlreichen wechselwilligen Spielern, denen der verpasste Aufstieg in die Kreisliga B anscheinend schwer im Magen liegt. Auch die Gemeinde habe den Verein von vorn herein „hängen lassen.“ So sei zum Beispiel der Antrag auf eine Flutlichtanlage abgelehnt worden, obwohl seitens der Borussia zunächst nur zwei Masten zur Beleuchtung einer Spielfeldhälfte beantragt worden waren. So hätten schließlich weder Trainer noch Spieler eine tragbare Perspektive in Wersen gesehen. Sollte allerdings weder aus der Kooperation mit anderen Vereinen noch aus der Reaktivierung Wersener Ex-Kicker etwas werden, wird es eng für die Borussia: „Ich bettele da aber auch nicht hinterher“, so Bredo Busch, „zur Not mache ich den Laden eben dicht.“