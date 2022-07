Unter den Augen des Lingener Trainers Georg Schultejans präsentierten sich die Fehnstädter von Beginn an griffig und konzentriert. Die Elf von Coach Hans-Dieter Schmidt störte konsequent den Spielaufbau der Gäste, die ihr Heil deshalb in langen Bällen suchen mussten. Chancen sprangen dabei zunächst nicht heraus, während Papenburg durch Torben Lange fast in Führung gegangen wäre (14.). Diese markierte André Eissing, der eine schöne Kombination vollendete, nachdem ihm Heiko Sandersfeld den Ball mustergültig aufgelegt hatte (24.). Vor dem anderen Gehäuse wurde es nur einmal brenzlig. Frank Mülder behielt die Oberhand, als der stärkste Emstekerfelder Salih Darilmaz seinen Mitspieler Thorsten Kliefoth bediente, der frei vor dem Keeper der Platzherren auftauchte (41.). Für das beruhigende 2:0 sorgte Björn Bullermann. Er verwandelte einen Foulelfmeter sicher (44.).