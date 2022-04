Ein kurioses Spiel sahen die Zuschauer in Neerstedt. Die Partie verlief bis zur 14. Minute (5:3) sehr ausgeglichen. Dann jedoch profitierten die Gastgeber von der Wurfschwäche der Bissendorfer, die sie zu Tempogegenstößen nutzten. Die Folge war eine klare 16:9-Pausenführung der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Neerstedter immer mehr ab. So schien sich beim Stand von 24:12 ein Debakel für Bissendorf anzubahnen, zumal Dirk Rehme-Schlüter nach einer roten Karte ausschied und Rückraumspieler Frank Kavermann nicht seinen besten Tag erwischte.

Doch plötzlich ging ein Ruck durch das Team, das beim Stand von 21:24 wieder im Spiel war. '"'Bei uns haben die jungen Spieler kräftig Dampf gemacht und toll herausgespielte Treffer erzielt'"', meinte Trainer Klaus Waldhelm. Als sein Team jedoch zwei Strafwürfe vergab, lief nicht mehr viel zusammen, so dass die Gastgeber die vorentscheidenden Tore erzielten. '"'Wenn uns die Strafwurftore gelingen, wäre das Spiel zu unseren Gunsten noch gekippt, da bin ich mir ganz sicher'"', meinte Waldhelm, der aber seinen jungen Spielern dennoch ein gutes Spiel attestierte.

Einmal mehr stark ersatzgeschwächt, trat der OSC in Damme an. Die Osnabrücker konnten die Partie bis zum 6:7 ausgeglichen gestalten, ehe die Dammer den Druck erhöhten und immer wieder erfolgreich Tempogegenstöße laufen konnten. Der klare 12:22-Rückstand zur Halbzeit bedeutete eine Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Parkett wenig. Die Gastgeber kamen immer wieder zu einfachen Treffern. Erst im Gefühl des sicheren Sieges schalteten sie zurück, so dass der OSC Ergebniskosmetik betrieb.

Beim 30:34 im Spitzenspiel der B-Jugend-Oberliga zwischen Bissendorf und Habenhausen waren mehr als 100 Handballfans begeistert. Die Bissendorfer hielten von Beginn an voll dagegen und konnten bis zum 12:13 die Partie ausgeglichen gestalten. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Gäste Vorteile und führten beim Seitenwechsel mit 15:12. Der zweite Abschnitt war bis zum 22:23 sehr ausgeglichen. In der spannenden Schlussphase hatten die Bremer mehr zuzusetzen und gewannen nach Aussage von TV-Trainer Maik Rapczinski nicht unverdient.