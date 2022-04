Das Selbstbewusstsein des emsländischen Tabellenführers ist riesengroß. Damit daraus kein Übermut wird, warnt Nünning mit dem Beispiel der vergangenen Serie: Damals verloren die Biener 0:1. In der Schlussphase schafften sie selbst gegen neu gegnerische Akteure keinen Treffer mehr. Auch in dieser Serie spielen die Lohner vorn mit, sind nicht nur bei Standards brandgefährlich, wie Nünning in Rothenfelde beobachtete. Mit langen und hohen Bällen brauchen die Biener nach seiner Einschätzung in Lohne nicht zu agieren.