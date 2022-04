Der Kader für die Saison eins nach dem größten Triumph der Vereinsgeschichte steht nach dem Zugang von Thiago laut Rummenigge. «Ich glaube nicht, dass wir noch einen Spieler verpflichten werden. Ich glaube auch nicht, dass wir noch einen Spieler abgeben werden. Zumindest Stand heute ist nichts mehr geplant», betonte der Vorstandschef. «Wir werden mit diesem Kader mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in die Saison gehen und das durchaus auch optimistisch.»

Rummenigge freut sich auf die neue Spielzeit, «rundum glücklich» fühlt sich Thiago als Wunschspieler von Pep Guardiola bereits kurz nach seiner Ankunft im sommerlichen München. Der 22-Jährige sieht sich am Startpunkt eines «Abenteuers mit großer Lust». Titel wie in der Vorsaison sind das Ziel von Thiago, der schon vor seinem ersten Ballkontakt vom neuen Arbeitgeber schwärmte. «Das ist eine der besten Mannschaften der Welt», sagte der Allrounder, der sich am Dienstag auf dem Rasen an der Säbener Straße auch schon mit Trainer Pep Guardiola ablichten ließ.

Die Trikotnummer 6 wird der Spanier tragen, der einen Vierjahresvertrag unterschrieb. «Das war kein einfacher Wechsel. Ich habe mich in Barcelona immer sehr wohlgefühlt. Das jetzt ist eine wunderschöne Herausforderung für mich», bekannte Thiago am Dienstag bei seiner Präsentation. Anders als bei den kürzlich vorgestellten Neuzugängen Jan Kirchhoff und Mario Götze in den T-Shirts ihres Sponsors gab es diesmal beim dritten Neuen keinen Ärger um die falsche Kleidungswahl. Im einfarbigem Hemd saß der 22-Jährige vor der Presse. Er wirkte sehr konzentriert und sehr bedacht bei seinen Äußerungen, die ins Deutsche übersetzt wurden.

Für insgesamt 25 Millionen Euro lotste der Bundesliga-Krösus den zum besten Spieler der U-21-EM gekürten Thiago vom FC Barcelona zum FC Bayern. Refinanziert werden fünf Millionen davon durch einen Gehaltsverzicht des Spielers und ein weiteres Freundschaftsspiel gegen Barcelona.

Guardiola wollte den Alleskönner im Mittelfeld unbedingt haben. «Wir kennen uns schon eine lange Zeit, er ist ein Trainer, der mir großes Vertrauen schenkt. Ich bin ein großer Fan von seiner Art, Fußball spielen zu lassen. Es gibt nur wenige Trainer auf der Welt mit seinen Fähigkeiten. Er war sicherlich auch ein wichtiger Grund für mich, nach München zu wechseln», bekannte Thiago und dankte dem Förderer für sein Vertrauen. «Ich glaube auch, dass die Ankunft von Pep Guardiola noch einen zusätzlichen Schub geben wird.»