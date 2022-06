München (dpa) - Auf ins erste Finale der Saison: Eine Woche vor dem Champions-League-Halbfinale gegen Barcelonas Fußball-Künstler will sich der FC Bayern auf dem Weg ins Endspiel im heimischen Pokal keinesfalls vom VfL Wolfsburg aufhalten lassen.

«Ich denke, es wird kein Selbstläufer nach Berlin zu kommen. Das ist für jede Mannschaft ein riesengroßes Ziel», sagte Jupp Heynckes einen Tag vor der Partie an diesem Dienstag. Der 67-Jährige hat jede Menge schon gewonnen. Überraschenderweise fehlt in seiner Trainer-Vita ein Titel: Der DFB-Pokal.

«Es wäre wunderbar noch einmal ins Endspiel einzuziehen und dann eventuell auch zu gewinnen. Aber ich sehe das ganz relaxed», erklärte Heynckes, der 1984 als Gladbacher Coach gegen den FC Bayern im Elfmeterschießen verlor und vor einem Jahr eine bittere Finalpleite mit den Münchnern gegen Dortmund kassierte. Bei Gegner Wolfsburg reklamierte aber auch Coach Dieter Hecking einen «berechtigten Anspruch», dass sein Team den Pott holen könnte.

Zwar steht die Halbfinal-Partie gegen Europas Top-Team Barcelona erst in einer Woche in München auf dem Programm, aber einen Tag vor dem Wolfsburg-Match musste sich Heynckes auch vielen Fragen zu Barça und seinem Trainer-Nachfolger Pep Guardiola stellen. Intern schwor er sein Team aber nur auf den VfL Wolfsburg ein. «In einem Spiel ist alles möglich. Das ist uns bewusst, und das werden wir versuchen zu verhindern», sagte Heynckes, als Spieler 1973 Pokalsieger. Allerdings sei es in dieser Saison «für jede Mannschaft schwer, gegen uns erfolgreich zu sein», führte der Münchner Trainer aus.

Die Zahlen sprechen jedenfalls deutlich für die Bayern. In drei direkten Pokalduellen hieß der Sieger dreimal Bayern, in 18 Heimspielen gegen Wolfsburg gab es insgesamt 17 Siege und ein Remis. Ganz zu schweigen von der Pokal-Heimbilanz der Münchner: In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden nur zwei Partien verloren, insgesamt in der Historie dieses Wettbewerb gar nur neun.