Die bitteren Fakten: Nach der fünften Niederlage 2010/2011 trennen den Titelverteidiger 15 Punkte von Tabellenführer Borussia Dortmund, selbst die direkte Champions-League-Qualifikation gerät mehr und mehr in Gefahr, die Sticheleien zwischen van Gaal und Club-Präsident Uli Hoeneß werden neue Nahrung bekommen.

Äußerlich reagierte van Gaal gefasst auf die erste Bundesliga- Pleite in Müngersdorf seit dem 1. April 1995: «Ich bin böse, enttäuscht und erstaunt», sagte er im ruhigen Ton über seine Mannschaft. Doch im Inneren des Niederländers brodelte es. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge legte einen drauf: «Das ist fahrlässig. Die in Dortmund müssen sich langsam totlachen.» Angreifer Thomas Müller gab sich einsichtig und sprach von «Dummheit. Ich kann die Worte nicht finden, die hier angebracht wären.»

Dabei hatte vor 50 000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena alles so gut für den am Ende gestrauchelten BVB-Herausforderer begonnen. Nach Mario Gomez' 16. Saisontreffer (22. Minute) und Hamit Altintops (42.) Zugabe stand es 2:0, die Bayern wähnten sich mit alter Souveränität auf dem Weg zum vierten Auswärtserfolg.

Doch es kam anders. «Wir machen uns die ganze Saison kaputt», sagte Müller. «Wir haben wichtige Punkte einfach hergeschenkt», meinte Münchens Kapitän Philipp Lahm. Schon einmal in dieser Saison hatten er und seine Kollegen einen solchen Vorsprung verspielt. Doch das 2:3 beim AS Rom in der Champions League hatte wenigstens keine größeren Folgen. In der Bundesliga verloren die Bayern zuletzt am 30. November 1997 beim 2:4 bei Bayer Leverkusen nach einer 2:0-Führung.

Die FC-Treffer von Christian Clemens (55.) und Milivoje Novakovic (62./73.) entfachten indes vier Tage nach dem Amtsantritt des neuen FC-Sportdirektors Volker Finke geradezu Karnevalsstimmung auf den Rängen in Köln. «Es war ein Wechselbad der Gefühle. Aber meine Mannschaft hat daran geglaubt, dass sie das Spiel drehen kann», kommentierte FC-Chefcoach Frank Schaefer das verrückte Geschehen.