Frankfurt/Main (dpa) - Drittes Double in Serie für Bamberg, neunter Titel für ALBA Berlin oder doch ein Durchmarsch des FC Bayern München? Die Basketball Bundesliga startet am Montag in ihre 46. Saison und noch nie waren Vorfreude, Spannung und Erwartungshaltung so groß wie in diesem Jahr. Seit dem NBA-Titel von Dirk Nowitzki ist der Basketball in Deutschland in aller Munde, woran auch das vorzeitige Aus der Nationalmannschaft bei der EM in Litauen nichts ändern konnte. Vor allem der Angriff von Bayern München unter den Körben elektrisiert die Basketball-Fans im ganzen Land. «Wir können uns auf die beste Saison aller Zeiten freuen», sagte Bayern-Coach Dirk Bauermann der Nachrichtenagentur dpa.